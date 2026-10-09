T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Die T-Mobile US-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 12,4 Prozent auf 150,10 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'812 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 148,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,51 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 2'309'095 Aktien.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 35,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.79 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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