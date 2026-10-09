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09.10.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag im Bärenmodus

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,0 Prozent auf 154,13 USD ab.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 10,0 Prozent auf 154,13 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'794 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die T-Mobile US-Aktie bis auf 153,70 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 155,51 USD. Bisher wurden heute 646'510 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 33,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 153,70 USD ab. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 0,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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