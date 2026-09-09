T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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09.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: Anleger schicken T-Mobile US am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 178,02 USD.
Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 178,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'642 Punkten notiert. In der Spitze büsste die T-Mobile US-Aktie bis auf 176,27 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 180,17 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 339'201 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 244,19 USD. 37,17 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2026 (165,75 USD). Mit Abgaben von 6,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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