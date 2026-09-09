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09.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag tiefer

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 178,71 USD.

T-Mobile US
143.57 CHF -1.56%
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Die T-Mobile US-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 178,71 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'645 Punkten steht. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 178,49 USD. Bei 180,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 93'694 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Bei 244,19 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 26,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 165,75 USD am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,25 Prozent.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,90 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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