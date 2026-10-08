T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Um 20:26 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 171,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die T-Mobile US-Aktie bei 171,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340'264 T-Mobile US-Aktien.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 231,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 6,17 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. T-Mobile US dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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