T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Donnerstagabend nordwärts
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 171,59 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 171,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die T-Mobile US-Aktie bei 171,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,42 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340'264 T-Mobile US-Aktien.
Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 231,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 6,17 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. T-Mobile US dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet
So schätzen Analysten die T-Mobile US-Aktie ein
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
08.10.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Donnerstagabend nordwärts (finanzen.ch)
|
08.10.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen Analysten die T-Mobile US-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.