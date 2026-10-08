T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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08.10.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von T-Mobile US zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 168,21 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'788 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie legte bis auf 169,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 72'557 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 231,02 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 37,34 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,00 USD ab. Abschläge von 4,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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