T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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08.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 180,87 USD.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 180,87 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die T-Mobile US-Aktie bis auf 179,61 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,24 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401'145 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 247,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Gewinne von 36,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,36 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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