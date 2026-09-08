T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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08.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von T-Mobile US zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die T-Mobile US-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 181,50 USD.
Bei der T-Mobile US-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 181,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 183,25 USD. In der Spitze büsste die T-Mobile US-Aktie bis auf 180,95 USD ein. Bei 181,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 112'726 Stück gehandelt.
Am 09.09.2025 markierte das Papier bei 247,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Bei 165,75 USD fiel das Papier am 01.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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