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07.10.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US präsentiert sich am Abend fester

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US präsentiert sich am Abend fester

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 168,76 USD nach oben.

T-Mobile US
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Um 20:26 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 168,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 169,70 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 167,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 419'574 Stück.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 26,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2026 (161,00 USD). Abschläge von 4,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte T-Mobile US die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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