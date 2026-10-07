T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US legt am Nachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 169,02 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'774 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 169,60 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 167,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156'693 T-Mobile US-Aktien.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 36,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2026 bei 161,00 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 4,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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