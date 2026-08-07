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07.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Abend südwärts

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 177,16 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 177,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 176,75 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 503'406 T-Mobile US-Aktien.

Am 21.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 32,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 6,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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