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07.08.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verliert am Nachmittag

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 178,72 USD abwärts.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 178,72 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten realisiert. Bei 176,79 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 150'062 Stück.

Bei 261,49 USD markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 31,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 7,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,14 USD belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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