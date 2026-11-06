T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Freitagabend zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 161,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,61 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 439'381 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 224,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 39,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 10,64 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,20 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 23.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 11,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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