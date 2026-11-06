T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 160,13 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,61 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 155,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148'728 T-Mobile US-Aktien.

Bei einem Wert von 224,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 40,32 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 143,75 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,20 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,41 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 23.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent gesteigert.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 11,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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