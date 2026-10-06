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06.10.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Abend schwächer

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 164,15 USD.

T-Mobile US
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Um 20:26 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 164,15 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten realisiert. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 163,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 164,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 403'094 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Bei 231,02 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,74 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 161,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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