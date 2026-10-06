T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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06.10.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 164,03 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 164,03 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 163,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,36 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 113'005 T-Mobile US-Aktien.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,02 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 40,84 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 161,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 1,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,92 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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