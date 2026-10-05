T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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05.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Montagabend schwächer
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 163,15 USD abwärts.
Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 163,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'778 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 162,23 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 482'526 T-Mobile US-Aktien.
Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,02 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 41,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2026 Kursverluste bis auf 161,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,92 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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