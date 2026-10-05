T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 164,17 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten tendiert. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,41 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 163'460 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 231,02 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 28,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 1,93 Prozent sinken.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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