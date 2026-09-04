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04.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verzeichnet am Abend Verluste

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 182,23 USD ab.

T-Mobile US
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Um 20:26 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 182,23 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,68 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,48 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 386'543 Aktien.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 28,99 Prozent niedriger. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 9,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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