T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Nachmittag ausgebremst

Um 16:28 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 182,84 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,18 USD nach. Bei 187,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'162 Stück gehandelt.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 256,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD ab. Mit Abgaben von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,90 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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