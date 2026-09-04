Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’377 -0.6%  DAX 26’048 0.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’396 0.2%  Gold 4’437 -0.8%  Bitcoin 64’303 -2.0%  Dollar 0.8096 0.3%  Öl 95.5 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Suche...
Plus500 Depot

T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Nachmittag ausgebremst

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 182,84 USD.

T-Mobile US
147.04 CHF -3.11%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 182,84 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 182,18 USD nach. Bei 187,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98'162 Stück gehandelt.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 256,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD ab. Mit Abgaben von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,84 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,90 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2026: Analysten sehen Potenzial bei T-Mobile US-Aktie


Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu T-Mobile US

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten