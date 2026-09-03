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03.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend freundlich

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 189,51 USD.

T-Mobile US
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Das Papier von T-Mobile US legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 189,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'754 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 189,85 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,43 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 228'572 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 256,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. 35,42 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,54 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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