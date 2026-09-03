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03.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagnachmittag freundlich

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 188,24 USD.

T-Mobile US
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Um 16:28 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 188,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,43 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 81'156 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,63 USD erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 26,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 11,95 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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