T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag stärker

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 157,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 154,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 255'688 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 224,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2026 auf bis zu 143,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,18 USD belaufen. Am 28.10.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 23.58 Mrd. USD gegenüber 21.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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