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02.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 157,69 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 157,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 154,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 255'688 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 224,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.10.2026 auf bis zu 143,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,18 USD belaufen. Am 28.10.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 23.58 Mrd. USD gegenüber 21.96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,17 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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