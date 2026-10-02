T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend gefragt

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:26 Uhr 1,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 164,57 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 448'209 Stück.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 233,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 42,15 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 161,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 1,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,93 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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