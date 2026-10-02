T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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02.10.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US steigt am Freitagnachmittag
Die Aktie von T-Mobile US zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Die T-Mobile US-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 163,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 163,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130'482 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 233,26 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,47 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 1,66 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. T-Mobile US liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US.
Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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