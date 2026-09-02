T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 186,84 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'670 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die T-Mobile US-Aktie bei 188,04 USD. Bei 183,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431'531 T-Mobile US-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 258,66 USD erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,44 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 22.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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