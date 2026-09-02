T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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02.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag stärker
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 185,19 USD zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 185,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die T-Mobile US-Aktie bis auf 185,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,56 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 130'883 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 39,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,75 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 11,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 22.10.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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