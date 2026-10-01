T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Abend schwächer

Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 162,00 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'668 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,76 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,38 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 424'356 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 23.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von T-Mobile US.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,93 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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