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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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01.10.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Die Aktie von T-Mobile US hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die T-Mobile US-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 163,06 USD.

T-Mobile US
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Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 163,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'636 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die T-Mobile US-Aktie bis auf 163,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 162,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,38 USD. Bisher wurden heute 145'156 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 47,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2026 (161,25 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 1,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com
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