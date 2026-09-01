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01.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend fester

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend fester

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von T-Mobile US konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 182,07 USD.

T-Mobile US
148.52 CHF 1.16%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Bei 183,44 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 181,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 251'812 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 258,66 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: mandritoiu / Shutterstock.com
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