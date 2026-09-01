T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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01.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: Anleger greifen bei T-Mobile US am Nachmittag zu
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 182,52 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 182,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 183,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 181,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87'584 T-Mobile US-Aktien.
Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 258,66 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 9,19 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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