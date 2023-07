T-Mobile US will noch mehr Kunden - Sprung zurück in Gewinnzone

BELLEVUE (awp international) - Der Telekomanbieter T-Mobile US will nach einem überraschend guten Quartal im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen. So dürfte die Tochter der Deutschen Telekom 2023 zwischen 5,6 und 5,9 Millionen Vertragskunden von sich überzeugen, wie sie am Donnerstag in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Bislang rechnete T-Mobile-Chef Mike Sievert mit 5,3 bis 5,7 Millionen. Branchenkenner waren allerdings bereits von einer Erhöhung ausgegangen.

Auch beim operativen Gewinn ohne die Verzerrung durch die Endgeräte-Vermarktung (ber Core Ebitda) wurde der Manager etwas optimistischer. Dabei wirken sich auch die Synergien mit der übernommenen Sprint aus, die sich nun am oberen Ende der bisherigen Spanne von rund 7,5 Milliarden Dollar (6,8 Mrd Euro) einpendeln dürften.

Im zweiten Quartal verdiente T-Mobile US unter dem Strich 2,2 Milliarden Dollar, nachdem im Jahr zuvor hohe Kosten im Zusammenhang mit der Sprint-Fusion das Unternehmen in die roten Zahlen gerissen hatten. Der Umsatz kletterte um 2,8 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Bei den Vertragsneukunden verzeichnete T-Mobile US nach Abzug von Kündigungen fast 1,6 Millionen mehr und damit deutlich mehr als von Fachleuten erwartet./ngu/he