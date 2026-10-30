T-Mobile US: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

T-Mobile US präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.41 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 23.58 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch