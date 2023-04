T-Mobile US enttäuscht mit Quartalsentwicklung - T-Mobile-Aktie nachbörslich mit Verlusten

Der Nettovertragskundenzuwachs dürfte bei der Telekom -Tochter im laufenden Jahr bei 5,3 bis 5,7 Millionen liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Bellevue mit. Im ersten Quartal hatte T-Mobile ein Plus von 580 000 erzielt. Analysten hatten für T-Mobile US allerdings mehr erwartet, der Aktienkurs sackte im nachbörslichen Handel um zwei Prozent ab.

Dazu beigetragen haben dürfte auch die Umsatzentwicklung. Die Erlöse sanken im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 19,6 Milliarden US-Dollar. Experten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Der Gewinn legte unter dem Strich dank geringerer Fusionskosten und einer günstigeren Steuerentwicklung um 172 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar zu.

Die Aktie von T-Mobile US verliert im US-Handel an der NASDAQ nachbörslich 2,63 Prozent auf 146,00 US-Dollar.

BELLEVUE (awp international)