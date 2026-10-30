T-Mobile US: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

T-Mobile US lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 146.33 ARS. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 97.01 ARS je Aktie eingefahren.

T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35’372.00 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29’170.36 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch