T-Mobile US-Aktie vorbörslich etwas tiefer: US-Behörde untersucht Datenleck bei T-Mobile US

"Telekommunikationsunternehmen haben die Pflicht, die Daten ihrer Kunden zu schützen", sagte eine Sprecherin der Federal Communications Commission (FCC) zu der Untersuchung und lehnte einen weiteren Kommentar ab. Die Ermittlung ist die erste hochkarätige Cyber-Untersuchung der Behörde unter der Regierung Biden, die versprochen hat, Sicherheitsstandards und Datenschutzvorkehrungen der Unternehmen strenger zu überwachen.

Ein Vertreter von T-Mobile reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme zu der Untersuchung.

Hacker hatten bei T-Mobile US persönliche Daten von mehr als 40 Millionen ehemaligen, aktuellen und potenziellen Kunden erbeutet. Die Tochter der Deutschen Telekom untersucht den Angriff zurzeit selbst auch. Die gehackten T-Mobile-Datenbanken enthielten unter anderem Namen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern. Einige der gestohlenen Nutzerdaten wurden Anfang dieser Woche in einem Online-Forum zum Verkauf angeboten.

Noch mehr US-Kunden von T-Mobile von Hackerangriff betroffen

Der Hackerangriff auf den US-Mobilfunker T-Mobile US hat mehr Schaden angerichtet als zunächst berichtet. Es seien weitere 5,3 Millionen Daten von Vertragskunden erbeutet worden mit Angaben zu Adressen, Geburtstagen und Telefonnummern, teilte die Tochter der Deutschen Telekom am Freitag mit.

Bisher war von 7,8 Millionen die Rede gewesen. Zudem seien weitere knapp 670 000 frühere oder potenzielle Kunden betroffen. Da hatte T-Mobile US bisher von rund 40 Millionen gesprochen.

Zusätzlich sind der Telekom-Tochter zufolge weitere Datensätze gestohlen worden mit Telefon- und Gerätenummern, die jedoch keine persönlich zuzuordnenden Informationen enthielten. Laut T-Mobile US gibt es weiterhin keine Anhaltspunkte, dass finanzielle Informationen wie Kreditkartendaten entwendet wurden.

T-Mobile US hatte am Sonntag nach Berichten über einen mutmasslichen Hackerangriff Untersuchungen eingeleitet. Zuvor wurde eine Nachricht in einem Online-Forum gepostet, wonach die persönlichen Daten von mehr als 100 Millionen Nutzern ergattert worden waren.

Darüber wiederum berichtete die Online-Medienplattform Vice Motherboard wie auch, dass ein Verkäufer Daten im Austausch gegen Bitcoins anbot. T-Mobile US kommt als Nummer drei auf dem US-Markt hinter AT&T und Verizon nach eigenen Angaben auf etwas mehr als 100 Millionen Kunden.

Die T-Mobile US-Aktie notiert im NASDAQ-Handel vorbörslich mit minus 0,35 Prozent bei 140,40 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones) / Berlin (awp/awp/sda/reu)