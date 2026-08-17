T I Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

T I Global liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat T I Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.62 INR gegenüber 5.09 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat T I Global im vergangenen Quartal 302.8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T I Global 345.2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch