T&D verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

T&D lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 71.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte T&D 59.95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T&D in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 693.39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 762.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch