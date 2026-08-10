T&D informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

T&D lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 88.15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T&D noch ein Gewinn pro Aktie von 73.35 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 806.41 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch