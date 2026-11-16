T&D gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

T&D hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.200 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.79 Prozent auf 4.35 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch