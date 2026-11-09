T C M: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

T C M veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

T C M hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.050 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 60.4 Millionen INR gegenüber 59.2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch