|
29.08.2025 09:39:36
Syz-Gruppe macht im Halbjahr deutlich mehr Gewinn
Genf (awp) - Die Genfer Bankengruppe Syz hat im ersten Semester 2025 unter dem Strich klar mehr verdient. Trotz des schwierigen Umfelds konnte die Bank zudem neue Gelder anziehen.
Konkret erzielte die Syz-Gruppe einen konsolidierten Reingewinn von 7,4 Millionen Franken, verglichen mit einem Plus von 2,0 Millionen im ersten Halbjahr 2024, wie die Bank am Freitag der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Das Umfeld sei von tieferen Zinsen und einem schwächeren Dollar geprägt gewesen, hiess es. Die Gruppe habe aber die höhere Marktvolatilität genutzt und die verwalteten Vermögen gesteigert.
Ende Juni belief sich das verwaltete Vermögen auf 26,2 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber Ende 2024 entspricht. Bei allen drei Geschäftseinheiten - Syz Asset Management, Syz Capital und Syz Bank - habe es Nettoneugeldzuflüsse gegeben.
Syz Capital profitierte in der Berichtsperiode zudem von der Auflage eines Bitcoin-Fonds und dem stetigen Wachstum des Angebots an digitalen Vermögenswerten. Die Einheit habe die Marke von 100 Millionen Dollar für ihren zweiten Prozessfonds überschritten und ihre Präsenz in Asien ausgebaut.
Insgesamt betrug die regulatorische Kapitalquote der Gruppe im ersten Halbjahr 23 Prozent. Für das Gesamtjahr gibt die Gruppe keine detaillierten Prognosen ab.
ib/rr/ls/to
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende ohne grosse Ausschläge. Der deutsche Leitindex tendiert etwas tiefer. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag uneins.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}