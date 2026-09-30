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30.09.2026 09:48:36
Syz Group positioniert Geschäft mit alternativen Anlagen
Genf (awp) - Die Bankengruppe Syz wird den Geschäftsbereich für alternative Anlagen neu ausrichten. Künftig werde Syz Capital als eigenständige Private-Equity-Plattform positioniert, teilte die Syz Group am Mittwoch mit. Die Leitung des Bereichs übernimmt David Weintraub. Der Bereich Legal Assets wird indes aus der Gruppe herausgelöst.
Die Weiterentwicklung von Syz Capital unterstreiche das Engagement der Gruppe im Bereich alternativer Anlagen sowie ihren Entscheid, sich auf jene Bereiche zu konzentrieren, in denen sie den grössten Mehrwert für ihre Kunden schaffen und langfristiges Wachstum erzielen könne, hiess es weiter.
Dabei konzentriert sich Syz Capital auf das Segment Private Equity und verfolgt dort zwei Strategien: Direktinvestitionen in kleine und mittelständische europäische B2B-Firmen sowie das Primary-Private-Equity-Programm. Letzteres biete den Anlegern über spezialisierte Manager Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Private-Equity-Anlagen.
Ein wichtiger Teil der Weiterentwicklung im Geschäft mit alternativen Anlagen sei die Ernennung von Weintraub zum Chef der Einheit, sagte Syz-CEO Eric Syz laut der Mitteilung. Weintraub war vor seinem Wechsel zu Syz Investment Director bei der dänischen Investmentholding Kirkbi der Familie des Lego-Erben und -Eigentümers Kirk Kristiansen.
Legal Assets wird eigenständig
Zugleich werde sich Christoph Raninger, der Syz Capital während der jüngsten Übergangsphase geführt hatte, wieder auf seine Funktion als Finanzchef der Syz Group fokussieren, wie es weiter hiess. Ausserdem werde das Hedge-Fund-Geschäft neu in die Bank Syz integriert.
Zu einer Veränderung kommt es im Bereich Legal Assets. Dieser werde im Rahmen eines von seinem Gründer Olivier Maurice geführten Management-Buyouts aus der Gruppe herausgelöst und künftig als Hykra Capital SA eigenständig weitergeführt. Maurice und das Legal-Assets-Team wechseln in das neue Unternehmen, während Hykra die Zusammenarbeit mit Syz fortsetzen wird.
mk/hr
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