Syuppin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Syuppin präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 15.33 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.79 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch