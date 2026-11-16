SystemSoft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SystemSoft veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.03 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SystemSoft ein EPS von -1.270 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 606.8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 395.8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.570 JPY beziffert, während im Vorjahr -3.040 JPY je Aktie in den Büchern standen.

SystemSoft hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch