SystemSoft: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SystemSoft hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3.07 JPY gegenüber -0.380 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 352.7 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 245.9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch