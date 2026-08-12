Systems Engineering Consultants verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Systems Engineering Consultants lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34.59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21.78 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.54 Prozent auf 2.77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch