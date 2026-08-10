SYSTEMS DESIGN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SYSTEMS DESIGN präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16.67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SYSTEMS DESIGN einen Umsatz von 2.43 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch