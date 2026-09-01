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01.09.2026 08:08:00

Systeme erholen sich langsam: Störung bei Microsoft legt E-Mail-Dienst Outlook weltweit lahm

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Millionen Nutzer können sich stundenlang nicht bei Outlook anmelden, E-Mails senden oder empfangen. Ein Fehler in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online führt weltweit zu Unterbrechungen. Inzwischen erholen sich die Systeme schrittweise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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