Systemax: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Systemax hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.96 USD, nach 0.650 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 386.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 358.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch